الناتو يبدأ الإجراءات الرسمية لضم السويد وفنلندا للحلف

قالت مصادر من حلف شمال الأطلسي (الناتو) إن الحلف بدأ رسميا عملية ضم السويد وفنلندا لعضويته، بموافقة قادة جميع الدول الأعضاء الـ30.

ويأتي هذا القرار عقب تخلي تركيا عن معارضتها لطلبي الدولتين الانضمام للحلف، عبر اتفاق تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة قبل بدء قمة الناتو في مدريد اليوم الأربعاء.

وكانت السويد وفنلندا تقدمتا بطلبي للحصول على عضوية الناتو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وعرقلت تركيا مباحثات انضمامهما لأسابيع بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب.

يشار إلى أن انضمام عضو جديد للناتو يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء.

وتم التوصل لاتفاق مساء أمس الثلاثاء بعدما وافقت فنلندا والسويد على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج للصحفيين: "اليوم، اتخذ قادة الناتو قرارا تاريخيا بدعوة فنلندا والسويد لتصبحا عضوتين في الحلف".

وذكر ستولتنبرج أن الأمر تطلب "عملا جادا على مدار أسابيع عديدة"، لكن محادثات أمس الثلاثاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون، أذابت الجمود.

وتم إحراز تقدم بعد اتفاق القادة الثلاثة على التعاون في سلسلة من جهود مكافحة الإرهاب.