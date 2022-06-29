بريطانيا تزيد مساعدتها العسكرية لأوكرانيا بمقدار مليار جنيه إسترليني

أعلنت الحكومة البريطانية خلال قمّة لحلف شمال الأطلسي في مدريد الأربعاء تخصيص مليار جنيه إسترليني إضافي لأوكرانيا لمساعدة هذا البلد على التصدّي للغزو الروسي.

وأشارت إلى أنّ هذه المساعدة العسكرية الجديدة تتضمّن خصوصاً أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان إنّ هذا المبلغ الإضافي سيرفع إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني إجمالي قيمة المساعدات العسكرية التي قدّمتها لندن لكييف منذ بدأ الغزو الروسي في 24 فبراير.

وشددت على أنّ هذه المساعدة تدشّن "مرحلة جديدة" من الدعم الغربي للجيش الأوكراني الذي سيصبح خلالها قادراً على شنّ هجمات مضادّة.