أحمد حجازي أفضل مدافع فى الدوري السعودي

حصل الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب اتحاد جدة، على التقييم الأفضل بين المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين" للموسم المنقضي 2021-2022، بالرغم من فقدان فريقه للقب في الجولة الأخير بعد فوز الهلال على الفيصلي بنتيجة 2-1.

ووفقاً لشبكة "سوفا سكور" العالمية فإن أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أفضل مدافع في الدوري السعودي بواقع 7.19 درجة خلال المباريات التي شارك فيها بالبطولة.

فيما جاء اللاعب أليوسكي مدافع الأهلي كثاني أفضل مدافع في الدوري السعودي بتقييم 7.18 درجة يليه سامي الخيبري مدافع الفيحاء ثالثاً بتقييم 7.11 درجة.

وحل فاروق الشافعي مدافع ضمك في المركز الرابع بين أفضل المدافعين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 7.10 درجة.