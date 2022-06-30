“الحبوب” إصدار الترخيص الثانوي لشركة المطاحن الرابعة لمواكبة الطلب المتوقع

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في جلسته رقم (194) بتاريخ 30/11/1443هـ الموافق 29/06/2022م برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها المصادقة الحساب الختامي للعام المالي 1442/1443هـ، إضافة إلى طلب شركة المطاحن الرابعة اصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن، والمواضيع الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة والمدرجة بجدول الأعمال.

واعتمد المجلس عدد من القرارات حيث صادق على الحساب الختامي للمؤسسة عن العام المالي 1442/1443هـ كما وافق على إصدار الترخيص الثانوي (المشروط) لشركة المطاحن الرابعة لزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن لفرع الشركة في الخرج بطاقة (1200) طن/يوم، والذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات الأخرى خلال الأعوام القادمة.