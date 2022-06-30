وزير التعليم يبحث مع نظيره المصري تعزيز التعاون بين بنك المعرفة والمكتبة الرقمية

التقى وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب بجمهورية مصر العربية د.طارق شوقي، على هامش مشاركة معاليه في أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات التعليمية الثنائية بين المملكة ومصر وسبل تطوير وتعزيز آليات التنسيق والتكامل في مجالات التربية والتعليم والتدريب، بما يواكب مهارات القرن 21 والمتغيّرات التقنية والمهنية الحديثة، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير المناهج الدراسية في التعليم العام، وكذلك دور التعليم في تحصين الطلاب والطالبات فكرياً.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون بين بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية في المملكة، وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين الشقيقين للإسهام في التطوير والإبداع، إضافةً إلى تقديم الحلول المبتكرة في المجالات التعليمية، ومناقشة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الجانبين.