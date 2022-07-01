وفاة الرحالة والمؤرخ #محمد_بن_ناصر_العبودي عن عمر ناهز 96 عاما

توفي الرحالة والمؤرخ المعروف محمد العبودي، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 96 سنة، بحسب ما أعلن ابن شقيقه ناصر العبودي.

وكتب "ناصر العبودي": "انتقل إلى رحمة الله عمي شقيق والدي معالي الشيخ العلامة الرحالة محمد بن ناصر العبودي وسيصلى عليه بعد صلاة الظهر في جامع الجوهرة با بطين غدا السبت".

ومحمد بن ناصر العبودي، هو أديب ومؤلف ورحالة سعودي، عمل مدرسًا، ومديرًا للمعهد العلمي في بريدة ، ثم أصبح الأمين العام للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لثلاثة عشر عامًا، ثم وكيلاً للجامعة نفسها، ثم مديرًا لها.

كما شغل منصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، ما أتاح له زيارة معظم أنحاء العالم، ونتج عن ذلك كتابة العديد من المؤلفات، والتي بلغ عددها 160 كتاباً في أدب الرحلات، محققا رقما قياسيا في أدب الرحلات.

كما كان له عدد من الكتب في المجالات الأخرى وعلى رأسها الأنساب، واللغة العربية، كما حصد عدة جوائز، أهمها ميدالية الاستحقاق في الأدب من وزارة المعارف عام 1394 هجرية، وإثنينية عبد المقصود خوجة عام 1406، وجائزة نادي أدبي القصيم عام 1421، وثلوثية المشوح.

كما كرمته وزارة الثقافة السعودية في رمضان 1442 الموافق 19 أبريل 2021 بجائزة شخصية العام الثقافية في مبادرة الجوائز الثقافية الوطنية.