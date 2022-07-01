مليار يورو مساعدة أوروبية جديدة إلى أوكرانيا

اقترحت المفوضية الأوروبية في بروكسل تكريس أول شريحة بقيمة مليار يورو من المساعدة المالية الكلية الجديدة لأوكرانيا.

وقالت المفوضية إن المبلغ هو أول شريحة من حزمة المساعدة المالية الكلية الاستثنائية التي تصل إلى 9 مليارات يورو والتي تم الإعلان عنها في خطاب المفوضية في شهر مايو 2022 وأقرها المجلس الأوروبي الشهر الماضي.

وأوضح بيان أوروبي أن الخطوة تهدف لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها المالية الفورية، وسوف تكمل الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي بالفعل، بما في ذلك قرض طارئ بقيمة 1.2 مليار يورو.

وبموجب الاقتراح ستتاح أموال المساعدة المالية الكلية لأوكرانيا في شكل قروض طويلة الأجل بشروط مواتية.