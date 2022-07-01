مكتب التربية العربي لدول الخليج و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

وقع المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي ومدير قطاع التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السيد أندرياس شلايشر اتفاقية تعاون مشترك بين المكتب والمنظمة يتم من خلالها تنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة والبرامج التدريبية وتبادل البيانات والمعلومات التربوية والخبراء وترجمة الكتب والتقارير والدراسات إلى اللغة العربية.

وأكد المدير العام لمكتب التربية بعد توقيع الاتفاقية أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين المكتب والمؤسسات ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف المشتركة, ودعم الجهود في مجالات الترجمة والتدريب والبحوث العلمية والتربية، وتبادل المعلومات والخبرات.