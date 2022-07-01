لأول مرة.. امرأة تدير مباريات في دوري الأضواء الإيطالي الموسم المقبل

عينت رابطة أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ماريا سول فيريري كابوتي لإدارة مباريات في موسم 2022-2023 لتصبح أول امرأة تفعل ذلك في تاريخ البطولة.

وأصبحت فيريري كابوتي البالغ عمرها 31 عاما أول امرأة تدير مباراة كان طرفها أحد فرق دوري الدرجة الأولى العام الماضي حين واجه كالياري منافسه سيتاديلا في كأس إيطاليا.

وستدير الآن مباراة في دوري الأضواء لأول مرة الموسم المقبل بعد انضمامها لقائمة الحكام الرسمية للدوري اليوم الجمعة.

وقال ألفريدو ترنتالانج رئيس لجنة الحكام في إيطاليا "إنها لحظة رائعة وعظيمة وتثير مع ذلك مشاعر الحزن حين يدهش البعض لوجود امرأة ضمن قائمة الحكام.

"بالطبع اختيار ماريا سول لتصبح أول امرأة تدير مباريات في دوري الأضواء سيتصدر عناوين الأخبار. إنها لحظة تاريخية لكن‭ ‬هذه الترقية تأتي عن جدارة واستحقاق وليس مجرد منحة".

وانضمت فيريري كابوتي لرابطة الحكام في 2007 وعملت في مسابقات الدوري الخاصة بالمناطق قبل أن تبدأ في إدارة مباريات بالدرجة الرابعة في 2015.

وجاءت خطوتها التالية في 2019 حين أدارت مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا للسيدات. وفي العام التالي بدأت في العمل بالدرجة الثالثة كما أدارت مباراة في الدرجة الثانية بين سيتاديلا وسبال قبل مواجهة كالياري في كأس إيطاليا.