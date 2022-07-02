ثوان فاصلة.. مسعف يروي قصة إنقاذ عجوز بموسم الحج

روى المسعف عبد الرحمن باحميد، تجربته في التطوع خلال موسم الحج، وأن من أبرز المواقف التي تعرض لها، إنقاذ حاجة طاعنة في السن، كانت حالة حرجة، وتكاد تلتقط أنفاسها.

وأوضح أنه أثناء مروره بالقرب من جسر الجمرات، انتبه إلى تجمع الحجاج حولها، ومباشرة تدخل لتأمين مجرى الهوى، أمنا مجرى الهواء، وتطبيق المهارات التي تعلمها، وفي ثوانٍ معدودة، انتقلت بتدخل إسعافي واحد من حالة حرجة إلى حالة مستقرة، مشيرًا إلى نقلها بالإسعاف الجوي، بعد ذلك.

وبين المسعف أن الاستجابة للحالات الطبية الطارئة في موسم الحج تكون مغايرة، نظرًا لقدسية الزمان والمكان في المشاعر المقدسة، إضافةً إلى صعوبتها نظرًا للاكتظاظ وحرارة الأجواء.