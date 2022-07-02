تكدس المسافرين يعود لمطاري الرياض والدمام

شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ازدحامًا وتكدسًا للمسافرين تزامنًا مع بدء إجازة عيد الأضحى، وبداية الإجازة الصيفية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقاطع فيديو توثق هذا الزحام، إضافةً إلى مقاطع أخرى لتكدس حقائب المسافرين في مطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية.

وكتب حساب يحمل اسم "عشاق عالم الطيران": "إن عدم الاستعداد للموسم وتجهيز الموارد البشرية المؤهلة بالعدد الكافي يتسبب بالظهور بهذا المظهر المخجل والذي لا يليق بسمعة مطار العاصمة"، مشيرًا إلى أن مشاكل ضعف الطاقة الاستيعابية في المطارات تتجدد مع كل موسم.

وقال أحد المتضررين ويدعى عبدالعزيز: إن إجراءات تسجيل المسافرين بمطار الملك خالد الدولي تأخرت لعدة ساعات"؛ مطالبا إدارة المطار بتوضيح أسباب ما أسماه بـ"الفوضى الحاصلة بالمطار".

من ناحيتها، أكدت إدارة مطار الملك خالد أنها خدمت 87 ألف مسافر قادمًا ومغادرًا، خلال 24 ساعة، في ظل الإزدحام مع بدء موسم الصيف.

ودعت المسافرين للتأكد من عدة إجراءات لتسهيل السفر ودخول الصالة فقط للمسافرين، مع التأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به في التذكرة وإصدار بطاقة الصعود إلكترونيًا.

ولفتت إلى ضرورة وصول المسافرين للمطار قبل الرحلة بثلاثة ساعات مع التأكد من حمل كافة وثائق السفر اللازمة.