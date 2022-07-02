ارتفاع العجز التجاري التركي 184% في يونيو

أعلنت وزارة التجارة التركية أن العجز التجاري في البلاد ازداد بواقع 184.3% على أساس سنوي في يونيو مسجلا 8.16 مليار دولار، مع استمرار زيادة كلفة استيراد الطاقة التي تغذي العجز.

وكشفت البيانات أن الصادرات التركية زادت 18.5% إلى 23.40 مليار دولار في يونيو في حين قفزت الواردات بواقع 39.6% مسجلة 31.56 مليار دولار.

وسجل العجز التجاري في النصف الأول من العام 51.37 مليار دولار بزيادة 142.5% على أساس سنوي.

وأعلن وزير التجارة التركي محمد موش، أن صادرات بلاده بلغت خلال يونيو الماضي 23.4 مليار دولار، مسجلة رقما قياسيا على صعيد صادرات نفس الشهر في تاريخ البلاد.

وفي كلمة خلال فعالية أقيمت السبت بولاية أرضروم (شمال شرق)، قال موش إن النجاح الذي حققته تركيا في عام 2021 استمر في أول 6 شهور من العام الجاري أيضا.

وأضاف: "صادراتنا خلال يونيو الماضي بلغت 23.4 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 18.5 في المئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي".

وأشار إلى أن الرقم يعد رقمًا قياسيا على المستوى الشهري، وأن إجمالي صادرات تركيا في النصف الأول من العام الجاري بلغ بذلك 126 مليار دولار.

وحول قيمة الواردات، قال موش إنها بلغت في الشهر الماضي 31.6 مليار دولار، منها 8.1 مليارات دولار للطاقة.