صدمة العمر من محكمة كاس للاتحاد قبل بداية الموسم

رفضت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد، ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بحرمان النادي من إبرام إي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان فيفا قد وقع عقوبة على الاتحاد بالحرمان من التعاقد مع أي صفقات، حتى سداد مستحقات اللاعب الصربي السابق للفريق ألكسندر بريجوفيتش، التي وصلت إلى مليون و800 آلف يورو.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" ، فإن إدارة نادي الاتحاد، تعمل سريعا على إغلاق القضية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان بريجوفيتش قد تقدم بدعوى قضائية ضد نادي الاتحاد فيما يتعلق بخصم 50% من راتبه خلال فترة جائحة فيروس كورونا قبل موسمين، وهو الأمر الذي اعتمدته جميع الأندية بعد مقترح قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويتبقى قضية ثانية للاعب الصربي، لم تصدر فيها “كاس” حكما نهائيا حتى الآن، حيث يتعلق الأمر بفسخ عقده من قبل طرف واحد، ويطالب فيها بريجوفيتش بتعويض قيمته عشرة ملايين يورو.