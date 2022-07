شاهد.. أول #فيديو للحظة مقتل الشاب الأمريكي ذو الأصول الأفريقية على يد #الشرطة  #عاجل

أظهر مقطع فيديو ، ضلوع 8 ضباط شرطة في مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية في إطلاق نار أودى بحياة مواطن أسود أعزل تبين أن في جسمه نحو 60 إصابة بالرصاص تعرض لها بعد أن فر من كمين مروري في الأسبوع الماضي.

وعرضت الشرطة مقاطع فيديو متعددة في مؤتمر صحفي قالت إن أحدها يظهر انطلاق رصاصة من السيارة التي كان يقودها جايلاند ووكر (25 عاما)، وفر ووكر في السيارة بعد أن حاول الضباط اقتياده إلى جانب الطريق بسبب ارتكابه مخالفة مرورية بسيطة.

وأظهر الفيديو أن ووكر قفز من السيارة بعد مطاردة استمرت بضع دقائق وجرى بعيدا عن الشرطة.

وتقول الشرطة إن من الواضح أنه كان يستدير ناحية ضباطها الذين اعتقدوا في ذلك الوقت أنه مسلح. وتم العثور على سلاح ناري في سيارته في وقت لاحق.

Graphic content warning: Body cam video released Sunday shows the fatal shooting of Black motorist Jayland Walker in a hail of bullets minutes after police say he fled a traffic stop last week in Akron, Ohio.

The latest: https://t.co/0UXr3ylavD pic.twitter.com/5LFwFxGUbi

— USA TODAY (@USATODAY) July 3, 2022