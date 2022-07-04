مفاجأة.. رانجينك طلب بيع رونالدو قبل رحيله عن تدريب المان يونايتد

كشفت تقارير صحفية عن رغبة الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد السابق، فى بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يناير الماضي، قبل رحيله عن القيادة الفنية للشياطين الحمر.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي فى يونيو 2023، ولكن يرغب اللاعب فى الرحيل هذا الصيف من أجل المشاركة فى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الألماني رالف رانجنيك، مدرب مانشستر يونايتد السابق، طلب الاستغناء عن كريستيانو رونالدو فى يناير الماضي، حيث كان يرى أن الدون يعيق ما كان يحاول تنفيذه في الفريق، خاصة على مستوى تطبيق الضغط العالي.