توزيع 34 طن “سلال غذائية” بصعدة.. وإجراء 110 عمليات في المكلا

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 34 طنًا و240 كيلوجراما من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديرية رازح التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1.920 فردًا، وذلك ضمن مشروع الأمن الغذائي .

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلةً بالمركز على الإسهام بتحقيق الأمن الغذائي للشعب اليمني الشقيق وسد الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأشد ضعفًا واحتياجًا والنازحين في مختلف المحافظات اليمنية دون تمييز .

من ناحية أخرى، اختتم المركز الحملة الطبية التطوعية في جراحة المسالك البولية وجراحة الأطفال بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، التي امتدت من 23 حتى 29 يونيو 2022م .

وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة 110 عمليات جراحية، منها 39 عملية جراحة عامة، و71 عملية متخصصة بالمسالك البولية، تكللت جميعها بالنجاح التام.

يأتي ذلك امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز للأشقاء كافة في اليمن دون استثناء للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها .