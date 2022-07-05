بالفيديو.. استشاري يوضح طرق الوقاية من الإصابة بالتشنجات العضلية أثناء تأدية مناسك الحج

أوضح فهد السبيعي أخصائي علاج طبيعي لإصابات العظام والعضلات والمفاصل أسباب إصابة الحجاج بالتشنجات العضلية، وطرق الوقاية منها.

وأبان في لقاء مع برنامج" صباح السعودية" المذاع على قناة "السعودية"، أن الدراسات الأخيرة كشفت أن 80% من الحجاج يشعرون بألم في العضلات أثناء وبعد الحج، بسبب النشاط البدني العالي خلال تأدية المناسك.

وأشار إلى أن هذا النشاط البدني الزائد يصيب الحاج بالتشنجات والتورم وألام في الأقدام، علاوة على زيادة الوزن وكبر السن، والنوم الغير ميريح، وضعف اللياقة البندية .

وأكد للوقاية منها لابد من ممارسة التمارين الرياضية قبل موسم الحج ، وفى حال وجود إصابات سابقة لابد من الاستشفاء منها قبل موسم الحج.