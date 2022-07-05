“الإعانات الزراعية”: دعم صغار مربي الماشية يزيد الإنتاج.. و100 ألف مستفيد

قال مدير برنامج الإعانات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس غسان بكري: إن الدعم المالي المخصص لبرنامج صغار مربي الماشية، سيسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين الكفاءة الإنتاجية لصغار المربين، مؤكدًا استفادة أكثر من 100 ألف شخص مستفيد من الدعم في كافة مناطق المملكة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن البرنامج يعمل شهريًا على استقبال طلبات المتقدمين للدعم، ودراسة الأهلية وفق آليات الدعم، بشكل شهري، عبر المصادر الموثوقة.

وأشار إلى أن شروط الدعم، أن يكون المستفيد من أبناء الوطن من الرجال أو النساء، ولا يعمل في القطاع العام أو الخاص، ويمهتن مهنة تربية الماشية، إضافةً إلى التسجيل رسميا بوزارة الموارد البشرية ضمن شهادة العمل الحر.