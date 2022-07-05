150 سريرًا ومناطق خاصة لمرضى الإجهاد الحراري في “منى الجسر”

جهّزت وزارة الصحة، مستشفى منى الجسر بالمشاعر المقدسة، بـ 26 سريرًا للعناية الحرجة وعدد من غرف العزل سالبة الضغط، وذلك استكمالاً لعمل منظومة منشآتها الصحية بالمشاعر المقدسة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 150 سريراً، تنوعت بين أسرة للعناية الحرجة وخدمات الغسيل الكلوي والانعاش القلبي الرئوي، مقدمةً خدماتها من خلال 11 عيادة عامة تحوي جميع التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إمكانية استدعاء لبعض التخصصات في حال وجدت حالات مثل الأطفال أو أمراض النساء والولادة.

ويضم المستشفى غرفتين للعمليات وغرفة لحالات الولادة وغرفة للمناظير مجهزة بكافة الأجهزة المطلوبة، بالإضافة إلى قسم تنويم للجراحة العامة وقسم للعظام وتنويم أمراض باطنية عامة بالإضافة لحالات الأمراض التنفسية وأمراض الكلى والجهاز الهضمي، وتنويم حالات عنايات حرجة بالإضافة لرعاية الحالات القلبية.

ويتوفر بالمستشفى قسم للحالات الطارئة يحتوي على 39 سريراً منها 6 أسرة مخصصة للإنعاش القلبي و17 سريراً لاستقبال حالات الإجهاد الحراري بمنطقة الملاحظة، وعدد 4 أسرة للأمراض التنفسية و12 سريراً بمنطقة الضربات الحرارية.