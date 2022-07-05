رونالدو يثير الرعب في مانشستر يونايتد

غموض شديد فرضته الأيام حول مستقبل كرستيانو رونالدو النجم البرتغالي جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، وذلك تزامنا مع بداية الشياطين الحمر لفترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب إريك تين هاج.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد غير متأكد مما إذا كان رونالدو سيسافر مع الفريق يوم الجمعة المقبل، في جولته خلال فترة الإعداد والتي ستقام في تايلاند وأستراليا.

ذكر التقرير أيضا أن رونالدو قد طلب من إدارة مانشستر يونايتد الرحيل ردًا على تباطؤها الشديد في حسم الصفقات القوية القادرة على إعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات.