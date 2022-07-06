قمر الحج يصل تربيعه الأول فجر الغد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن القمر سيصل لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر يوم غد الخميس، حيث يكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

وقالت الجمعية في بيان، إن القمر سيشرق اليوم الأربعاء عند الظهر بالتوقيت المحلي وسيصل أعلى نقطة في السماء مائلاً باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم التالي الخميس عند الساعة 05:14 صباحاً بتوقيت مكة، ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

ولفتت إلى أن القمر خلال فترة التربيع الأول، يظهر نصفه مضاء ونصفه الآخر مظلم، موضحة أن الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.

وأشارت الجمعية الفلكية لجدة إلى أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقترابه من البدر المكتمل وبدلًا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.