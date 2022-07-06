رصد بقعة شمسية نواتها المظلمة أكبر من الكرة الأرضية

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظهور بقعة شمسية جديدة فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس وهي مرقمة مؤقتًا AR3053، وتشير القياسات بأن نواتها المظلمة أكبر من كامل الكرة الأرضية.

وقالت فلكية جدة عبر تويتر ،إن البقعة الشمسية تنتج توهجات من الفئة (M) متوسطة القوة، وسوف تواجه كوكبنا في الأيام المقبلة مما يزيد من فرص النشاط الجيومغناطيسي.

وأعلن ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية في جدة، ظهور بقعة شمسية جديدة فوق الطرف الشمالي الشرقي للشمس وهي مرقمة مؤقتًا AR3053، وتشير القياسات بأن نواتها المظلمة أكبر من كامل الكرة الأرضية.

وقال أبو زاهرة إن البقعة الشمسية تنتج توهجات من الفئة (M) متوسطة القوة، وسوف تواجه كوكبنا في الأيام المقبلة ، مما يزيد من فرص النشاط الجيومغناطيسي بسبب نشاطها.

وتابع أن التوهجات الشمسية تصنف وفقًا لسطوع الأشعة السينية في نطاق الطول الموجي من 1 إلى 8 أنجستروم، وهناك 3 فئات: توهجات الفئة X كبيرة؛ وهي انفجارات كبيرة يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الراديو على مستوى الكوكب وعواصف إشعاعية طويلة الأمد، وهناك توهجات الفئة M متوسطة القوة؛ يمكن أن تسبب انقطاعًا قصيرًا للراديو يؤثر على المناطق القطبية للأرض، وأحيانًا ما تتبع عواصف إشعاعية بسيطة توهجًا من الفئة M، وبالمقارنة مع انفجارات الفئة X و M، فإن توهجات الفئة C صغيرة مع القليل من النتائج الملحوظة هنا على الأرض.

ولفت إلى أن كل فئة من فئات وميض الأشعة السينية تحتوي على تسعة أقسام فرعية تتراوح من، على سبيل المثال، C1 إلى C9، ومن M1 إلى M9، ومن X1 إلى X9. وهو مقياس لوغارتمي، فمثلاً M1 أقوى بعشر مرات من C1، في حين أن X1 أقوى بعشر مرات من M1، وهكذا.