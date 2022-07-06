أمريكي يضع ابنه في “حاوية قمامة” للهروب من إطلاق نار

أكد المواطن الأمريكي "ألكسندر ساندوفال"، أنه اضطر إلى وضع ابنه "أليكس"، داخل حاوية قمامة، خلال هروبهم من مكان إطلاق النار الذي وقع بمدينة فيلادلفيا الأمريكية، حيث قتل وأصيب عشرات.

وقال: "رأينا أشخاصًا يركضون، والتقطت أليكس على الفور، وركضنا، وحاولت اقتحام أحد المتاجر؛ للبحث عن غطاء لنا ولعدد قليل من الأشخاص، الذين كانوا هناك، يحاولون أيضًا الهروب".

وأوضح أنه بمجرد أن توقف الرصاص لثانية، بدأ الجميع في الركض مرة أخرى، إلى أن عاود مطلق النار، إطلاق الرصاص مرة أخرى، ما اضطره إلى وضع ابنه في حاوية القمامة، في محاولة لإنقاذه.