استقبال 185 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

استقبلت وزارة الحج والعمرة، 185 حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

ويستهدف البرنامج هذا العام، تمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من 41 دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية القادمين من 8 دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة بما يضمن جودة تلك الخدمات ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم بسلامة الله آمنين إلى أوطانهم.