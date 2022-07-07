مفاجأة.. مُرتكب مذبحة عيد الاستقلال بولاية #شيكاغو كان ينوي ارتكاب جريمة أخرى

رجّحت السلطات في الولايات المتحدة، أن المتهم بإطلاق النار أثناء موكب عيد الاستقلال، بالقرب من شيكاغو، كان يخطط لتنفيذ إطلاق نار آخر في نفس اليوم الذي وقع فيه الحادث الدامي.

وفر منفّذ الهجوم (21 سنة) إلى ولاية ويسكنسن، بعد إطلاق النار الذي خلّف سبعة قتلى وعشرات المصابين.

وكان هناك احتفال آخر بعيد الاستقلال الأمريكي في ويسكنسن قيل إن منفّذ الهجوم كان يدرس مهاجمته أيضًا.

وقالت النيابة العامة أثناء جلسة الاستماع في المحكمة: إن المشتبه به أقر بإطلاق النار.

وقرر قاضٍ أمريكي الأربعاء، أن يُسجن المشتبه به روبرت كريمو على ذمة القضية، دون إمكانية إطلاق سراحه بكفالة مالية، كما أمر بتعيين محامٍ للدفاع عنه.