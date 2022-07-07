مانشستر يونايتد يتخذ قرار مصيري في مستقبل رونالدو

وافق نادي مانشستر يونايتد على رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قلعة "أولد ترافورد" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية الحالية، بعد طلبه بسبب غياب الفريق عن منافسات دوري أبطال أوروبا فى الموسم المقبل.

ووفقاً لصحيفة "صن" البريطانية فإن إدارة مانشستر يونايتد أبلغت المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني للفريق باستبعاد رونالدو من حساباته للموسم الجديد بعد استمرار غياب اللاعب عن التدريبات لليوم الثالث بداعي أسباب أسرية.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ إدارة النادي في وقت سابق وتحديد خلال شهر يناير أنه سيرحل حال فشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا.