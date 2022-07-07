الإمارات: نمو الصادرات غير النفطية بنسبة 47%

أعلنت حكومة الإمارات تحقيقها نموا في الصادرات غير النفطية بنسبة 47%، و16% نموا في الاستثمار الأجنبي، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عقب اجتماع للمجلس اليوم عبر موقع تويتر: "أقررنا خلال الاجتماع اعتماد قروض سكنية للمواطنين بقيمة 2.4 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) خلال الستة أشهر القادمة بواقع 500 مستفيد شهريا... هدفنا إنجاز 13 ألف منزل من برنامج زايد للإسكان خلال السنوات القادمة".

واطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على نتائج الخطة الاقتصادية الوطنية للتعافي والنهوض الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت 33 مبادرة تم تصميمها وتنفيذها بالشراكة بين الجهات المحلية والاتحادية، ووصلت نسبة الإنجاز في مختلف المبادرات التي تمت على ثلاث مراحل إلى 100%.

وبحسب النتائج عكس المؤشر الرئيسي للنمو الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021، بنسبة 3.8 %، متجاوزاً تقديرات المؤسسات الدولية بمقدار 1.7 %، والتي قدرت نموه بنسبة 2.1 %، فيما بلغ نمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بـ 5.3 % لعام .2021