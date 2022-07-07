مشروع المونت جلالة العين السخنة بين أحضان الطبيعة الساحرة

في خطوة مميزة جديدة فريدة من نوعها عملت شركة تطوير مصر على إطلاق واحد من أفضل مشروعاتها في مدينة الجلالة وبالأخص أعلى هضبة الجلالة مشروع المونت جلالة السخنة ليكون واحد من أفضل مشروعات الجلالة على نحو خاص ومن أفضل مشروعات العين السخنة بصورة عامة، فترسم شركة تطوير مصر صورة جمالية تحتوي على مختلف العناصر التي تضمن لك مستوى كبير من الرفاهية والسعادة، وخلال فقراتنا التالية سنحرص على عرض أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروع.
مشروع المونت جلالة السخنة
عملت شركة تطوير مصر على بناء مشروعها على مساحة كبيرة بلغت2.24 مليون متر مربع، ليكون بمثابة مجمع جبلي متكامل في العين السخنة.
لم يقتصر جمال المشروع على هذا فقط بل ضمت قرية il monte galala كبرى البحيرات الجبلية على مستوى العالم.
يمتد أيضًا الشاطئ الساحلي للمشروع على مساحة 1.4 كيلو متر،قدمت خلالها نمط مختلف لشواطئ العين السخنة.
اعتمدت الشركة على التعاون مع أشهر المصممين والشركات العالميةلتكون قادرة على خلق مناخ من السعادة والرفاهية لك.
موقع قرية il monte galala السخنة
امتازت قرية المونتي جلالة بوقوعها في أفضل الأماكن بالعين السخنة، وهو الأمر الذي جعلك قادر على الوصول لمختلف الطرق الاستراتيجية خلال
وقت قصير، فنجد أنه:
وحدات مشروع المونت جلالة العين السخنة
تنوعت الوحدات السكنية داخل مشروع المونت جلالة بقدر كبير،ويرجع ذلك لحرص شركة تطوير مصر على تلبية رغبات أكبر قدر من العملاء فنجد أنه:
اسعار المونت جلالة
تختلف أسعار المونت جلاله العين السخنه باختلاف نوع كل وحدة والمرحلة التي توجد بها، ومساحتها وإطلالتها وغيرها من الأمور التي تحدد السعر، ولكن بشكل عام نستعرض الأسعار للمساحات السابق ذكرها أعلاه:
أنظمة السداد في المونت جلالة
يوجد ثلاث أنظمة سداد وفرتها شركة تطوير مصر لتسهيل تملك أحد وحدات مشروعها المونت جلاله السخنه، وهي كالتالي:
يرجى العلم أن أسعار تلك الوحدات التي تتواجد في المونت جلالة العين السخنة متغيرة ويتم العمل على تحديثها بشكل مستمر وذلك وفقًا لتغيرات السوق ورؤية الشركة العقارية المطورة للمشروع، إذا كنت ترغب في الحصول على آخر تحديث عن الوحدات والمساحات والأسعار المتوفرة، اضغط على il monte galala egypt