مشروع المونت جلالة العين السخنة بين أحضان الطبيعة الساحرة

في خطوة مميزة جديدة فريدة من نوعها عملت شركة تطوير مصر على إطلاق واحد من أفضل مشروعاتها في مدينة الجلالة وبالأخص أعلى هضبة الجلالة مشروع المونت جلالة السخنة ليكون واحد من أفضل مشروعات الجلالة على نحو خاص ومن أفضل مشروعات العين السخنة بصورة عامة، فترسم شركة تطوير مصر صورة جمالية تحتوي على مختلف العناصر التي تضمن لك مستوى كبير من الرفاهية والسعادة، وخلال فقراتنا التالية سنحرص على عرض أبرز المعلومات المتعلقة بالمشروع.

مشروع المونت جلالة السخنة

عملت شركة تطوير مصر على بناء مشروعها على مساحة كبيرة بلغت2.24 مليون متر مربع، ليكون بمثابة مجمع جبلي متكامل في العين السخنة.

لم يقتصر جمال المشروع على هذا فقط بل ضمت قرية il monte galala كبرى البحيرات الجبلية على مستوى العالم.

يمتد أيضًا الشاطئ الساحلي للمشروع على مساحة 1.4 كيلو متر،قدمت خلالها نمط مختلف لشواطئ العين السخنة.

اعتمدت الشركة على التعاون مع أشهر المصممين والشركات العالميةلتكون قادرة على خلق مناخ من السعادة والرفاهية لك.

موقع قرية il monte galala السخنة

امتازت قرية المونتي جلالة بوقوعها في أفضل الأماكن بالعين السخنة، وهو الأمر الذي جعلك قادر على الوصول لمختلف الطرق الاستراتيجية خلال

وقت قصير، فنجد أنه:

• 11 كيلو متر هي المسافة التي تحتاجها للوصول إلى بورتو السخنة .

• يمكنك أيضًا الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعد قطع 100 كيلو متر .

• 11 كليو متر هي المسافة التي تجعلك قادر على الوصول إلى طريق الجلالة .

• يمكنك الوصول إلى طريق السويس- السخنة بعد قطع 40 كيلو متر .

• تستطيع الوصول إلى طريق القطامية – السخنة خلال مسافة قدرها 95 كيلو متر .

• يمكنك الوصول إلى طريق القاهرة السويس خلال 110 كيلو متر .

• طريق الكريمات – طريق الزعفران تستطيع الوصول إليه خلال 120 كيلو متر .

وحدات مشروع المونت جلالة العين السخنة

تنوعت الوحدات السكنية داخل مشروع المونت جلالة بقدر كبير،ويرجع ذلك لحرص شركة تطوير مصر على تلبية رغبات أكبر قدر من العملاء فنجد أنه:

• يشتمل المشروع على استوديوهات تبدأ من 50 متر مربع، تضم غرفة واحدة وحمام واحد .

• يضم المشروع مجموعة كبيرة من الشقق السكنية التي تبدأ مساحتها من 75 متر مربع وصولًا إلى 131 متر مربع، أما عن عدد الغرف بها فيتراوح بين غرفة وثلاث غرف نوم .

• هذا بجانب شمول المشروع على مجموعة كبيرة من الشاليهات التي تبدأ مساحتها من 55 متر مربع حتى 155 متر مربع، فيما يخص عدد الغرف الخاصة بها فيتراوح بين غرفة واحدة حتى ثلاثة غرف نوم .

• يشتمل الموضوع أيضًا على مجموعة كبيرة من الفلل المستقلة التي تتراوح بين 220 متر مربع، و450 متر مربع، وعن عدد الغرف بها فيبدأ من ثلاث غرف نوم حتى أربع غرف نوم .

• هذا بجانب اشتمال المشروع على وحدات توين هاوس تبدأ من 70 متر مربع، وصولًا إلى 195 متر مربع، أما عن عدد الغرف الموجودة بها فيتراوح بين غرفة نوم واحدة حتى ثلاث غرف نوم .

• يتوافر أيضًا وحدات تاون هاوس المونت جلالة تبدأ من 155 متر مربع، أما عن الوحدات بها فتبدأ من ثلاثة غرف نوم.

اسعار المونت جلالة

تختلف أسعار المونت جلاله العين السخنه باختلاف نوع كل وحدة والمرحلة التي توجد بها، ومساحتها وإطلالتها وغيرها من الأمور التي تحدد السعر، ولكن بشكل عام نستعرض الأسعار للمساحات السابق ذكرها أعلاه:

• تبدأ اسعار الشاليهات في قريه المونت جلاله من 2 مليون و81 ألف جنيه مصري وتصل إلى 6 مليون و176 ألف جنيه مصري .

• فيما يبدأ سعر الاستوديو داخل المشروع من 2 مليون و176 ألف جنيه مصري .

• أما عن الأسعار الخاصة بوحدات توين هاوس تبدأ من 2 مليون 724 ألف جنيه مصري وصولًا إلى 11 مليون و909 ألف جنيه مصري .

• بينما تبدأ أسعار شقق المونت جلاله السخنه من 4 مليون و279 ألف جنيه مصري، وصولًا إلى 5 مليون و824 ألف جنيه مصري .

• وأسعار تاون هاوس في المشروع تبدأ من 4 مليون و744 ألف جنيه مصري .

• أما عن أسعار فلل المونت جلالة تبدأ من 8 مليون و805 ألف جنيه مصري وتصل إلى 21 مليون و467 ألف جنيه مصري .

أنظمة السداد في المونت جلالة

يوجد ثلاث أنظمة سداد وفرتها شركة تطوير مصر لتسهيل تملك أحد وحدات مشروعها المونت جلاله السخنه، وهي كالتالي:

• مقدم 5% من سعر الوحدة السكنية، والتقسيط على 10 سنوات .

• بدون مقدم وتقسيط على عام واحد فقط .

• النظام الأخير بدون مقدم أيضًا، وبالتقسيط على 6 سنوات.

يرجى العلم أن أسعار تلك الوحدات التي تتواجد في المونت جلالة العين السخنة متغيرة ويتم العمل على تحديثها بشكل مستمر وذلك وفقًا لتغيرات السوق ورؤية الشركة العقارية المطورة للمشروع، إذا كنت ترغب في الحصول على آخر تحديث عن الوحدات والمساحات والأسعار المتوفرة، اضغط على il monte galala egypt