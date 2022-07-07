بسلام آمنين.. انطلاق الرحلة الرابعة عشرة لحجاج جمعية تراؤف

بسلامٍ آمنين ، وفي ظل قيادة جعلت شعارها خدمة الحرمين الشريفين انطلقت مساء اليوم الثلاثاء قوافل حجاج جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن "تراؤف" في رحلتها الرابعة عشرة بأكثر من 200 حاجٍ وحاجة قاصدين الرحاب الطاهرة لأداء فريضة الحج بعد انقطاع عامين لظروف الجائحة، بإجمالي تكلفة بلغت (2.800.000) بدعمٍ سخي من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود والمنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان ورجل الأعمال الشيخ ناصر بن سلطان السبيعي وعددٌ من أهل البر والإحسان.

وتعتبر خدمة تحجيج المستفيدين إحدى الخدمات التي تقدمها جمعية تراؤف لمستفيديها والتي بدأت منذ ستة عشر عامًا، حيث بلغ إجمالي أعداد الحجاج طيلة السنوات الماضية 2206 حاجًا وحاجة تجاوزت تكلفتهم (14.800.000) ريال شملت العديد من الخدمات بهدف أداء المناسك بكل طمأنينة وراحة، من خلال النقل بالحافلات الحديثة وتوفير المسكن وبرامج الإعاشة و الخدمات الصحية والاجتماعية، إضافة للبرامج الثقافية واللقاءات التوعوية، إضافة لتقديم مبالغ للهدي والتي أودعتها الجمعية في حسابات حجاجها.