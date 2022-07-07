الحكومة اليمنية تفتح طرقا حيوية تربط عدن بصنعاء وأخرى بتعز

أعلنت السلطات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اليوم الخميس عن فتح طرق رئيسية حيوية من جانب واحد تربط بين المحافظات الجنوبية والشمالية بمناسبة عيد الأضحى بعد أن كانت مغلقة منذ سنوات.

وقال علي مقبل صالح محافظ الضالع إن قيادة السلطة المحلية والقوات المشتركة والمقاومة الجنوبية بادرت بفتح الطرق الرئيسية التي تربط بين عدن-الضالع إلى صنعاء ومحافظة اب من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين منذ أكثر من ثلاث سنوات فضلا عن التكاليف الكبيرة جراء نقل البضائع بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن القوات المشتركة في الساحل الغربي باشرت اليوم الخميس إعادة فتح طريق "المخا-البرح-تعز" من جانب واحد، بحضور وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.

وقال الإرياني إن "هذه الخطوة الهامة تأتي حرصا من الحكومة الشرعية على تخفيف معاناة أبناء محافظة تعز في ظل حصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي".

وقال المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج إن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة هي مسؤولية الأطراف المتحاربة في اليمن.