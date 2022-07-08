اليابان.. منفذ الهجوم على #شينزو_آبي كان يعمل بحاراً في قوات الدفاع الذاتي

كشفت وسائل إعلام يابانية تفاصيل ومعلومات عن المشتبه به في إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وقالت وسائل إعلام إن المشتبه به في محاولة اغتيال شينزو آبي هو بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي اليابانية، ويبلغ من العمر 40 عاما، ومن سكان مدينة نارا، حيث كان يلقي رئيس الوزراء السابق خطابه.

واعتقلت الشرطة المسلح لكنه لم يبد مقاومة. ولا توجد معلومات عن دوافعه.

ووفقا لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع.

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن آبي حاليا في مستشفى بمحافظة نارا. وقالت خدمات الطوارئ إن السياسي "في حالة سكتة قلبية ورئوية".