رئيس وزراء اليابان: شينزو آبي في حالة صحية خطيرة جداً

بعد ساعات على محاولة اغتيال تعرض لها رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن آبي في "حالة خطرة جدا".

فقد وصف الاعتداء في كلمة اليوم الجمعة، بأنه "عمل همجي خلال الحملة الانتخابية التي تشكل أساس الديمقراطية. عمل لا يغتفر إطلاقا، وأدينه بأشد العبارات".

من جهته، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه "حزين جدا" لإطلاق النار على شينزو آبي، واصفا رئيس الوزراء الياباني السابق بأنه "صديق عزيز".

وكتب مودي على تويتر "حزين جدا جراء الهجوم على صديقي العزيز آبي"، مؤكدا أن "أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان".

من جانبه، صرح وزير الخارجية التايلاندي دون برامودويناي لصحافيين في بانكوك، أن رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا "مصدوم جدا لما حدث لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي". وأشار إلى أن "برايوت وآبي صديقان وتربط بينهما علاقة وثيقة نسبيا".

في موازاة ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" بعد الهجوم.