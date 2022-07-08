تبرئة رئيس حزب العمال البريطاني في تحقيق “بيرجيت”

برأت الشرطة البريطانية، رئيس حزب العمال كير ستارمر، من المزاعم التي تفيد بأنه خالف قواعد فيروس كورونا، ما يزيل تهديدا كبيرا لقيادته ويعزز تحديه لحزب المحافظين الذي ينتمي

إليه بوريس جونسون، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت شرطة دورهام، اليوم الجمعة: إنها لن تصدر إشعار الجزاء الثابت الذي يتضمن غرامة بحق ستارمر أو نائبة رئيس حزب العمال أنجيلا راينر عقب تحقيق فيما إذا كانت واقعة تناول الكاري واحتساء الجعة -المعروفة باسم بيرجيت- في زيارة خلال حملة العام الماضي، مخالفة للقواعد الرامية للقضاء على "كورونا".

كان نواب البرلمان من الحزب المحافظين الحاكم قد اتهموا ستارمر، بأنه منافق عندما انتقد جونسون بسبب حفلات "بارتي جيت" وشن الإعلام اليميني حملة لحمل شرطة دورهام لإعادة

تحقيقها. ووجدت في البداية أنه لايوجد قضية لأخذ أقوال ستارمر بشأنها .

وعندما كان تحقيق الشرطة جاريا ، استمر حزب العمال يواجه خطرا يتمثل في أن ستارمر -وليس جونسون- هو الذي سيفقد منصبه في النهاية لخرق قواعد الجائحة.