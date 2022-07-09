خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمواطنين والمقيمين والمسلمين  #عاجل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، كلمة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف المملكة والمواطنين والمقيمين، والمسلمين في كل مكان ، فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل: ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً )، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وآله وصحبه أجمعين.

إخواني وأخواتي حجاج بيت الله الحرام:

إخواني ضيوف المملكة العربية السعودية:

أبنائي وبناتي المواطنين، إخواني وأخواتي المقيمين على أرض بلادنا الغالية:

أيها المسلمون والمسلمات في كل مكان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.

أُحييّكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً.

بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية، فلهم الشكر على ما قدموا وما يقدموا، امتدادًا لما شَرَّف الله بلادنا به من خدمة الحرمين الشريفين، ورعاية ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم، فلله الحمد والشكر على فضله العظيم.

إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات:

نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم.

اللهم تقبل من الحجاج حجهم، وبارك للمسلمين عيدهم.

وفقنا الله وإياكم لكل خير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.