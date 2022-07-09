فيفا يدرس تركيب كاميرات فى غرف ملابس اللاعبين بكأس العالم 2022

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " وضع كاميرات في غرف تغيير الملابس اللاعبين خلال كأس العالم قطر 2022 الذى سوف يقام خلال شهر ديسمبر المقبل بمدينة الدوحة.

كشفت شبكة " RMC " الأمريكية أنه من الممكن حينها أن تبث الصور مباشرة أو تتأخر قليلاً أثناء المباريات من داخل غرفة ملابس اللاعبين .

أكدت الشبكة أن فيفا يبحث عن طرق تصوير جديدة خلال مسابقاته لتقريب المشاهدين أكثر من لاعبي كرة القدم ،كما أن هذه الطريقة تُستخدم على نطاق واسع في عالم الرجبي ، على سبيل المثال ، السماح للمذيعين بحضور لحظة فنية من قبل المدرب أو ببساطة اللاعبين الذين يغادرون غرفة خلع الملابس.

شددت الشبكة على أن التنظيم الإعلامي في قطر خلال مونديال 2022 يجب أن تُعقد المؤتمرات الصحفية للفرق في D-1 من المباراة في مكان واحد في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.