مطار المؤسس: شحن عبوات زمزم متاح للحجاج من مختلف صالات السفر

أوضح مطار الملك عبدالعزيز الدولي أن شحن عبوات زمزم سيكون متاح للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من خلال صالات مطار الملك عبد العزيز الدولي حيث يسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من أحد نقاط البيع في صالات المطار، وخصص المطار سيورًا لشحن عبوات زمزم ولا تشحن ضمن الأمتعة الأخرى.

وأطلق المطار حملة توعوية ضمن مبادرة "خدمتكم شرف" التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة بالتأكد من الوزن المسموح حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثر شحنها.

ووضع مطار الملك عبد العزيز الدولي خطته لنقل الأمتعة وشحنها في مرحلة توديع المسافرين بما يضمن انسيابية العمل وتنظيمه داخل صالات المطار بما يساهم في تسريع إجراءات تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة.

وسيبث المطار خلال المرحلة المقبلة العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية من خلال كافة الوسائل الإعلامية، وإيصالها لضيوف الرحمن وهم في مقار سكنهم في المشاعر المقدسة بما يضمن وصول المعلومات وزيادة الوعي بالتعليمات الخاصة بالأمتعة داخل مطار الملك عبد العزيز الدولي وذلك عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال ترجمة المحتويات والرسائل التوعوية، بالإضافة لرسائل نصية تخص شحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة به، ونصائح مقدمة لشحن عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام.

ويحرص المطار على تيسير وتسهيل مرحلة المغادرة على ضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار؛ ليعود الحجاج المغادرين جوًا من مدينة جدة إلى داخل المملكة أو خارجها بسلام آمنين وبكل سلاسة واطمئنان.