“الصحة”: علاج 97 ألف حاج بالمشاعر المقدسة

قدمت وزارة الصحة خدماتها العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة، عرفات، مزدلفة، منى، والجمرات لـ 97,262 حاجاً وحاجةً حتى اليوم .

وأجرت الوزارة ممثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية مجموعه من الخدمات منها إجراء 10 عمليات قلب مفتوح، و187 قسطرة قلبية، فيما أجريت 379 عملية غسيل كلوي، و10 عمليات مناظير، و267 عملية جراحية، بينما تم دخول 997 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات.

وشارك مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية عن بعد، منها 9 حالات تشخيص جلطات دماغية، و1 حالة واحدة للرعاية الحرجة عن بعد، و 127 حالة الأشعة عن بعد، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية تطبيق صحتي 1995 حاجاً وحاجة.