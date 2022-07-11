أمريكا ترفض طلبا إسرائيليا بإنضمام أحد مسؤوليها لزيارة بايدن إلى القدس الشرقية

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية طلبا إسرائيليا بالسماح لمسؤولين إسرائيليين بالانضمام إلى زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقبة إلى مستشفى فلسطيني في القدس الشرقية.

وقالت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية تحدثوا مع مسؤولين أمريكيين، وسألوا عما إذا كان وزير الصحة نيتسان هورويتز أو أي مسؤول صحي إسرائيلي سينضمون إلى زيارة بايدن إلى مستشفى أوغستا فيكتوريا.

وحسب المصادر فإن مسؤولي إدارة بايدن رفضوا الطلب، قائلين إنها "زيارة خاصة" وليست سياسية.

وأفاد الموقع الأمريكي بأن الحكومة الإسرائيلية لم يرق لها رد الولايات المتحدة. فيما قال مسؤول إسرائيلي كبير للموقع إن هذه مسألة تتعلق بالسيادة الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يزور بايدن مستشفى أوغوستا فيكتوريا صباح الجمعة قبل التوجه إلى بيت لحم للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن المتوقع أن يلتقي بايدن عددا من نشطاء المجتمع المدني الفلسطينيين، وأن يعلن عن تقديم مساعدات لشبكة المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية بقيمة 100 مليون دولار.

كما طلبت الولايات المتحدة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر أن تضاهي المساعدة الأمريكية بمبلغ إضافي يبلغ 100 مليون دولار.