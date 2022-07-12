أخبار دوليّة

الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لتفجير مدرسة زراعية في سلافيانسك

متابعات الوئام
12 يوليو 2022 · < 1 minute

كشف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف عن تخطيط القوات الأوكرانية لاستفزاز ما في مدينة سلافيانسك بدونيتسك، واتهام القوات الروسية بقتل مدنيين.

وقال ميزينتسيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن ما أسماه "النازيون الأوكرانيون" فخخوا مبنى مدرسة زراعية، "وتحت ذريعة ضمان الأمن، تم احتجاز سكان المناطق السكنية القريبة".

وأضاف،"يخطط المسلحون لتفجير المبنى عندما تبدأ القوات الروسية في قصف المنشآت العسكرية في المدينة".

وتابع: إنه بعد ذلك، تخطط كييف لاتهام القوات الروسية بشن ضربات عشوائية على أهداف سلمية.