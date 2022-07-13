سريلانكا.. متظاهرون يقتحمون مكتب رئيس الوزراء لمطالبته بالاستقالة

أقدم مجموعة من المتظاهرين على اقتحام مكتب رئيس وزراء سريلانكا لمطالبته بالاستقالة.

ووصل الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا، صباح اليوم الأربعاء، مطار ماليه عاصمة جزر المالديف بعدما فر على متن طائرة عسكرية على خلفية احتجاجات شعبية عارمة ضده، وفق ما أفاد مسؤولون.

والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص، بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة فرانس برس.

من جهته، قال مسؤول في سلطات الهجرة "لقد خُتمت جوازات سفرهم واستقلّوا رحلة القوات الجوية الخاصة".