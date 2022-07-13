تحذير عاجل من واتساب لمستخدميه على أندرويد

أصدر واتساب WhatsApp، تحذيرا صارما للملايين من مستخدميه يطالبهم فيه بتوخي الحذر من الإصدارات المزيفة من تطبيق المراسلة بمختلف إصداراتها، والتي انتشر استخدامها بشك كبير مؤخر ولا يوجد طريقة جديدة في الووقت الحالي للحد من استخدامها.

وبحسب ما ذكره موقع “thehansindia”، طلب الرئيس التنفيذي لـ واتساب “ويل كاثكارت”، من مستخدمي تطبيق التراسل الأشهر على نظام التشغيل أندرويد، من خلال تغريدة على موقع “تويتر”، تجنب استخدام النسخ المعدلة من WhatsApp، قائلا: إن هذا الأمر سينتهي بهم إلى مشكلة كبيرة.

ووفقا لـ “thehansindia”، يعد واتساب أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية على الهواتف الذكية شيةعا فيي العالم، مع ما يقرب من ملياري مستخدم نشط، مما يجعل من السهل على المحتالين خداع المستخدمين باستخدام تقنيات مختلفة.

وعبر سلسلة من التغريدات، أشار “ويل كاثكارت” إلى إن فريق البحث الأمني ​​التابع للشركة وجد بعض التطبيقات الضارة التي تدعي أنها تقدم خدمات مشابهة لتطبيق واتساب، مثل تطبيق يدعى Hey WhatsApp، من مطور يسمى HeyMods تعتبر خطيرة للغاية ويجب على المستخدمين تجنب تنزيلها.