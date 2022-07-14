العراق.. #انفجار غامض لمخزن سلاح على الحدود مع سوريا

أفادت مصادر لقناة "العربية" و"الحدث"، فجر الخميس، بانفجار غامض في مخزن سلاح تابع لميليشيا الحشد الشعبي بالقائم في العراق قرب الحدود السورية.

ولم يتسن على الفور معرفة أسباب أو حجم الخسائر جراء هذا الانفجار.

وتنتشر مخازن السلاح العراقي داخل المناطق السكنية بشكل لافت بعد عام 2003، ومع بداية كل صيف يسترجع الناس مخاوفهم من انفجارها، نظرا لارتفاع درجات الحرارة، الذي يحوّل هذه المخازن إلى قنابل موقوتة قد تودي بحياتهم.

وشهد العراق ما بين صيفي 2016 و2018، انفجار ثلاثة مخازن للأسلحة في جنوب وشرق العاصمة بغداد فقط.