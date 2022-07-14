أول رد من رونالدو على العرض السعودي

ردّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على العرض السعودي الضخم والمُقدر بـ 300 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية برتغالية قد كشفت خلال الساعات القليلة الماضية عن تلقي اللاعب عرضا سعوديا مقابل 30 مليون يورو لصالح مانشستر يونايتد وراتب 250 مليون يورو على موسمين، مع 20 مليون يورو كمبلغ للوكلاء المتداخلين في الصفقة.

وأكدت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، أن رونالدو رد على هذا العرض وتم رفضه لأنه يعرف جيدًا ما يرغب في فعله خلال مسيرته المتبقية في كرة القدم.

رونالدو يريد الاستمرار في أعلى مستويات كرة القدم، وهو ما أكده في أكثر من مرة رغم وصوله لعامه السابع والثلاثين، ولكن مازال عطاءه كبيرا للغاية.

الجدير بالذكر أن البرتغالي كان هدافا لنادي مانشستر يونايتد في جميع البطولات برصيد 24 هدفا في 38 مباراة.