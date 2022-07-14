ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون دعوى قضائية ضد شركة أمريكية

قال محامو ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020: إن موكليهم أقاموا دعوى قضائية ضد شركة "تي.جي.إس" للخدمات الجيوفيزيائية في الولايات المتحدة؛ لمطالبتها بمبلغ قدره 250 مليون دولار.

وأوضحوا لـ"رويترز" أن الشركة مسؤولة عن الأضرار التي سببها انفجار شحنة نترات الأمونيوم في العاصمة اللبنانية، ووصلت المواد الكيميائية شديدة الانفجار إلى ميناء بيروت في 2013 على متن السفينة روسوس، التي ترفع علم مولدوفا، وظلت في الميناء حتى انفجرت في الرابع من أغسطس آب 2020، مما أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف.

واستأجرت شركة "سبكترام" لدراسات الزلازل السفينة من الباطن في 2012 ثم استحوذت عليها شركة ("جي.إس" بعد ذلك بسبع سنوات. والشركة، المدرجة في بورصة أوسلو، لديها مقرات في هيوستن بولاية تكساس.

ووفقا لملخص عن الدعوى قدمته مجموعة "أكونتابيليتي ناو" السويسرية اللبنانية للمحاماة لرويترز، يقاضي تسعة من ضحايا الانفجار شركة "تي.جي.إس" في محكمة بولاية تكساس، قائلين إنها مسؤولة عن أي "سلوك غير مشروع" لشركة "سبكترام".

وعبرت زينة واكيم من مجموعة "أكونتابيليتي ناو" عن أملها في أن تكشف الشكوى الجديدة عن تفاصيل ربما تحيي التحقيق المتعثر الذي يجريه لبنان في الانفجار.

من ناحيتها، قالت شركة "تي.جي.إس": إنه لم يتم إخطارها رسميا بعد، لكنها نفت كل الادعاءات التي أثيرت في الدعوى وتعتزم الدفاع بقوة عن هذا الأمر في المحكمة.