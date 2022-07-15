الرئيس الفلسطيني: فرصة “حل الدولتين” قد لا تبقى لوقت طويل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده تتطلع لخطوات من الإدارة الأمريكية تشمل إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية ورفع منظمة التحرير من قائمة الإرهاب وإعادة فتح مكتبها بواشنطن.

وأضاف "عباس"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي جو بايدن، إن فلسطين تريد دعم واشنطن لمحاسبة قتلة الصحفية شيرين أبو عاقلة. وهو ما علق عليه بايدن قائلا إن الولايات المتحدة ستظل مصرة على محاسبة كاملة عن وفاة شيرين أبو عاقلة.

وحول فرصة تطبيق حل الدولتين؛ قال الرئيس الفلسطيني إن فرصة حل الدولتين على حدود 1967 قد تكون متاحة اليوم وقد لا تبقى لوقت طويل.

من جانبه، قال بايدن، خلال كلمته، إن "الالتزام بهدف حل الدولتين لم يتغير"، و"الشعب الفلسطيني يتألم الآن ويمكنكم الشعور بذلك".

وأضاف: حتى إذا كان الوضع غير مناسب بعد للتفاوض، لن تتخلى واشنطن عن الجهود الرامية للجمع بين الطرفين.