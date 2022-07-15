رسميًا.. مانشستر يونايتد يضم الدنماركي كريستيان إريكسن

أعلن نادي مانشستر يونايتد، التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، بعقد لمدة 3 سنوات، حتى صيف 2025، وذلك في صفقة انتقال حر.

ويخوض اللاعب فترة إعداد في مدينة مانشستر بانتظار عودة عناصر الفريق إلى انجلترا، خاصةً أنه لن يتمكن من التواجد مع مانشستر يونايتد في مباريات جولته قبل بداية الموسم.

وقال اللاعب: "مانشستر يونايتد مكان له قيمة خاصة، ولا استطيع الانتظار حتى موعد بدايتي معه، لقد خظيت بشرف اللعب في أولد ترافورد مرات عديدة، لكن أن أفعل هذا الشيء بقميصه الأحمر يعد شيء مختلف".

وتعرض إريكسن لأزمة صحية أثناء أمم أوروبا قبل عام واحد، وهو ما أدى إلى انهاء مسيرته مع إنتر ميلان، ثم عاد في يناير الماضي من خلال التعاقد مع برنتفورد بعقد مدته 6 أشهر.