ولي_العهد لبايدن: اتخذنا إجراءات لمنع تكرار حادثة خاشقجي.. فماذا فعلتهم مع شيرين أبو عاقلة وسجن أبو غريب؟ #القمه_السعوديه_الامريكيه #قمه_جده_للامن_والتنميه #عاجل

قال مصادر مسؤولة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن المملكة تحركت للحيلولة دون حدوث أخطاء مثل قتل الصحفي جمال خاشقجي. مشيرا إلى أن هذه الأخطاء تحدث في أي مكان بالعالم، والولايات المتحدة لها نصيبها من تلك الأخطاء.

وكشفت المصادر أن ولي العهد وجه حديثه إلى بايدن قائلا إن "ما حدث أمر مؤسف، ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق، ومحاكمات لحين صدور الأحكام، وتنفيذها، كما وضعت المملكة إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مجددا.

كما ذكر ولي العهد أن "مثل هذه الحادثة تحدث بأي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام قتل صحفيين آخرين بأماكن اخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبوغريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع من حدوثها بحسب المصادر.

كما أشارت المصادر إلى أن الحديث تطرق لحادثة مقتل الصحفية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أن ولي العهد تسائل عن "ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم من إجراءات بشأنها"

وشمل اللقاء حديث ولي العهد والرئيس الأمريكي عن القيم التي تحكم العالم، إذ أشارت المصادر إلى أن ولي العهد شدد على أن القيم والمبادئ الصحيحة والجيدة دائماً ما تؤثر على الشعوب، مشيرا إلى أن محاولة فرض هذه القيم بالقوة له نتائج عكسية كبيرة كما حدث في العراق وأفغانستان والتي تم تنجح فيها الولايات المتحدة.

وأضاف ولي العهد: "من المهم معرفة أن لكل دوله قيم مختلفه ويجب احترامها، ولو افترضنا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتعامل إلا مع الدول التي تشاركها القيم والمبادئ 100٪؜ فلن يبقى للولايات المتحدة من دول تتعامل معها سوى الناتو ، ولذا يجب علينا التعايش فيما بيننا بالرغم من الاختلافات التي نعيشها".