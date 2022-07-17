مذبحة في باريس سان جيرمان الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض 9 لاعبين للبيع هذا الصيف، وخلت قائمة الفريق التى تستعد للموسم الجديد من أسمائهم.

وسافر باريس إلى اليابان لخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم المقبل، وأعلن تشكيلته المكونة من 25 لاعباً استعداداً للموسم الجديد، ولم يتواجد فيها كل من ماورو إيكاردى وجوليان دراكسلر ورافينيا وأندير هيريرا وليفين كورزاوا إلى جانب فينالدوم.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الثلاثى جيني فينالدوم وماورو إيكاردي وجوليان دركسلر، بالإضافة إلى السداسى المستبعد، تم وضعهم على قائمة البيع.