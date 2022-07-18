في موقف إنساني ولا أروع.. سائق ناقلة يسقى جمل عطشان في الصحراء(#فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، مقطع فيديو لموقف إنساني نبيل بطله سائق شاحنة .

ويوضح المقطع قيام السائق بروي ظمأ الجمل الذي كان يركد على أسفلت إحدى الطرق الرئيسية بصحراء المملكة، من خلال قارورة مياه كانت معه.

وعلق أحد المغردين بالقول إن درجة الحرارة كانت تصل 50درجة مئوية، فيما وجد المقطع استحسان كبير من قبل المغردين ووصفوه بالموقف النبيل والإنساني.