مذبحة في ريال مدريد الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التخلص من ثمانية لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يقوم المدرب كارلو أنشيلوتي بتشكيل فريقه لموسم 2022-23.

وتعاقد اللوس بلانكوس مع أوريلين تشواميني وأنطونيو روديجر في الميركاتو الحالي، وادعى أنشيلوتي مؤخرًا أن النادي لن يوقع مع لاعبين آخرين هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن أبطال الدوري الإسباني وأوروبا وضعوا قائمة من ثمانية لاعبين غير مرغوب فيهم، ويزعم التقرير أن ماركو أسينسيو من بين اللاعبين الذي يرغب ريال مدريد في التخلص منهم، حيث لا يزال الدولي الإسباني مرتبطًا بالانتقال لـ ميلان وأرسنال وليفربول.

كما أشار التقرير إلى أن داني سيبايوس وتاكيفوسا كوبو وجيسوس فاييخو وماريانو دياز وبورخا مايورال وألفارو أودريوزولا ورينير جيسوس غير مرغوب فيهم في النادي للموسم المقبل